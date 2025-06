L’ASSE chaud sur Serge-Philippe Raux-Yao

Après une saison 2024-25 qui a mené le club en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne nourrit de grandes ambitions et ne compte pas faire de vieux os dans l’antichambre de l’Élite. Cela passera une conservation de ses meilleurs talents, mais aussi, et surtout, par une refonte de sa défense, principale cause des déboires stéphanois la saison passée (77 buts encaissés en 34 matches).

La suite après cette publicité

Et la cellule de recrutement des Verts travaille déjà à plein régime. Comme révélé par Peuple Vert.fr ce matin, l’ASSE lorgne Serge-Philippe Raux-Yao. Titulaire indiscutable de Rodez en 2023-24, le solide défenseur central franco-ivoirien de 26 ans (1.96m - 83kg) avait fait le choix de rejoindre le Rapid Vienne à l’issue de son contrat signant 4 ans en Autriche. Fort de 49 matches toutes compétitions confondues avec le Rapid, Serge-Philippe Raux-Yao a découvert la Ligue Europa Conférence et a disputé 10 matches dans cette compétition. Estimé à 5 M€ par Transfertmarkt, le natif de Pontoise est sur les tablettes des Verts. Reste désormais à savoir si la perspective d’un retour en L2, un an après avoir quitté Rodez arrivera à séduire un joueur qui est aujourd’hui pisté par plusieurs clubs européens dont le Torino. Rien n’est moins sûr…