Nancy annonce le grand retour de Faitout Maouassa

Par Maxime Barbaud
1 min.
Faitout Maouassa à Lens @Maxppp

Revoilà Faitout Maouassa. Après un an sans club, le gaucher âgé désormais de 26 ans retrouve une équipe qu’il connaît bien. Il vient de s’engager en faveur de Nancy, promu en Ligue 2 cette saison après avoir remporté le National.

AS Nancy-Lorraine
Vous l’attendiez, il est de retour ! 🤩🔴⚪️
Sa dernière expérience remonte à la saison 2023/2024. Le champion d’Europe U19 (en 2016 avec Mbappé) appartenait alors au Club Bruges, qui l’avait prêté six mois à Grenade. Formé à l’ASNL, c’est avec ce club qu’il a connu ses premières apparitions professionnelles.

