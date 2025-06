Real Madrid : Kylian Mbappé sort enfin du silence après son hospitalisation

Avec quelques kilos en moins, Kylian Mbappé est de retour à l’entraînement du Real Madrid. Victime d’une gastro-entérite particulièrement sévère, ayant même forcé une hospitalisation d’une nuit en Floride, le buteur français ne devrait pas être de la partie contre Salzbourg, mais on devrait le voir en huitièmes de finale en cas de qualification.

Sur ses réseaux sociaux, l’attaquant tricolore a parlé pour la première fois depuis son passage à l’hôpital. « Back at it », ou « de retour aux affaires » en français, a-t-il ainsi posté en story Instagram. Pour son plus grand bonheur, mais aussi pour celui de Xabi Alonso, qui a hâte de pouvoir l’aligner pour la première fois.