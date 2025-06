Homophobie dans le foot : deux députées font des recommandations au ministère !

Sabrina Sebaihi, députée verte et rapporteure de la commission d’enquête parlementaire liée aux irrégularités des Fédérations, ainsi que Danielle Simonnet, ont rencontré mardi la ministre des Sports Marie Barsacq pour lui soumettre des propositions en vue de combattre l’homophobie dans les stades. La première série de propositions vise à renforcer la détection et la sanction des comportements homophobes. Les députées écologistes recommandent notamment la systématisation du signalement et du dépôt de plainte pour chaque chant ou acte à caractère homophobe, déjà piloté par les associations Rouge Direct et Stop Homophobie, avec un engagement de la ministre à les rencontrer. En parallèle, il est préconisé d’installer une billetterie nominative afin d’identifier plus facilement les auteurs de chants discriminatoires, mesure évoquée dans le débat public à la suite de récents incidents dans les stades.

La suite après cette publicité

La seconde série d’actions repose sur la prévention et l’éducation. Parmi elles, on compte le renforcement de la formation obligatoire pour les acteurs du mouvement sportif (éducateurs, arbitres, juges) autour des discriminations LGBT+, ainsi que la diffusion de guides et de ressources pédagogiques pour sensibiliser tous les échelons (fédérations, clubs, supporters). Enfin, ces efforts s’accompagnent d’un soutien accru aux associations spécialisées (Foot Ensemble, Ovale Citoyen…), au financement d’événements inclusifs (comme la Pride House ou les Eurogames à Lyon 2025), et à la mise en place automatique de peines complémentaires (interdiction de stade) pour les auteurs de propos homophobes.