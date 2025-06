Le FC Barcelone pourrait boucler une autre recrue surprise après Roony Bardghji

C’est un mercato assez alléchant sur le papier que réalise le FC Barcelone, et ce n’est pas terminé puisqu’Hansi Flick réclame encore des nouvelles têtes pour avoir un effectif ultra-compétitif et qualitatif. Quoi qu’il en soit, après Joan Garcia, ce sont Nico Williams et Roony Bardghji qui débarqueront dans la capitale catalane ces prochains jours.

Si le dossier Williams n’a pas surpris grand monde à Barcelone, dans la mesure où il s’agit d’un joueur que le club suivait depuis longtemps et que les Blaugranas ont l’habitude de piocher parmi les meilleurs joueurs de Liga pour se renforcer, l’arrivée à venir du jeune Suédois était totalement inattendue. Un pari peu risqué du club catalan, qui déboursera seulement 2,5 millions d’euros pour s’offrir l’ailier de 19 ans qui était convoité par bien du monde à travers l’Europe.

Le Lamine Yamal norvégien ?

Et comme l’indique Sport, le club champion d’Espagne en titre veut faire un autre coup similaire. La direction du Barça s’intéresse ainsi à Mikkel Bro Hansen, jeune attaquant de 16 ans qui évolue déjà avec l’équipe première de Bodo Glimt en Norvège. Un intérêt prononcé du Barça que le principal concerné a même confirmé à TV2 dans son pays ce week-end : « c’est quelque chose de fantastique, et je peux vivre avec cette pression, je sais comment gérer ça ».

Auteur de 6 buts en 3 rencontres de Coupe de Norvège, l’attaquant de pointe norvégien a tapé dans l’œil du club catalan, mais aussi ailleurs en Europe. Le FC Barcelone est d’ailleurs clairement en train de changer un peu sa ligne directrice pour le mercato, allant chercher des jeunes prometteurs dans leur club d’origine, avant qu’ils signent ailleurs et ne deviennent trop chers. Mikkel Bro Hansen pourrait donc être un joli renfort surprise pour Hansi Flick.