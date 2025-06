L’Atlético annonce le départ de César Azpilicueta

Les départs se succèdent à l’Atlético de Madrid. Après l’annonce de celui de Reinildo, le club espagnol vient d’officialiser celui du latéral César Azpilicueta. L’ancien joueur de l’OM quitte les Colchononeros après deux saisons et 54 matches disputés.

« Le club tient à le remercier pour son dévouement et ses efforts durant son passage au club et lui souhaite bonne chance dans ses prochains projets. César Azpilicueta aborde une nouvelle étape professionnelle et ne continuera pas à porter les couleurs rouge et blanche lorsque son contrat avec notre club prendra fin le lundi 30 juin 2025 », indique le communiqué.