Une légende espagnole a refusé le poste de sélectionneur des espoirs

Avec le départ de Santi Denia vers le Qatar, l’Espagne est en quête d’un nouveau sélectionneur pour son équipe espoir, décevante à l’Euro et battue dès les quarts de finale par l’Angleterre. Un process important pour une nation qui mise beaucoup sur la continuité entre ses différentes équipes, en témoigne la réussite de Luis de la Fuente, anciennement sélectionneur des espoirs et aujourd’hui champion d’Europe avec les A.

Et selon Marca, la fédération a déjà essuyé un premier coup dur. L’ancien attaquant de Liverpool et Chelsea Fernando Torres, aujourd’hui entraîneur de la réserve de l’Atlético de Madrid, a repoussé les avances pour le poste, après avoir prolongé de deux saisons avec les Colchoneros. Une première piste qui s’envole, et des recherches qui vont continuer…