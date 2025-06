Monaco : le préparateur physique de Paul Pogba annonce la date de son retour

C’est assurément le gros coup de l’été, pour le moment, en Ligue 1. Dix-huit mois après sa suspension, Paul Pogba s’apprête à retrouver les terrains de football, et encore mieux : ceux du championnat de France. Le milieu de terrain tricolore aux 91 sélections et 11 buts a paraphé ce samedi son contrat avec l’AS Monaco, écurie vers laquelle il semblait se diriger depuis de très nombreux jours. Si le talent de l’ancien Turinois ne fait aucun doute, une inconnue subsiste : dans quel état physique débarquera-t-il sur le Rocher après autant de temps sans jouer ? Son préparateur physique a donné quelques éléments de réponses.

Dans un entretien accordé à RMC, Roger Caibe Rodriguez a insisté sur le fait qu’il ne voulait pas voir le finaliste de la Ligue des Champions 2015 griller les étapes. Si certains joueurs monégasques l’imaginent être fin prêt d’ici trois ou quatre mois, il préfère ne pas faire de pronostic concernant son poulain : « peut-être plus tôt, mais je ne pense pas qu’il faille se précipiter. Dans ce genre de cas, il n’y a pas lieu de le presser. Je pense qu’il est important qu’il bénéficie d’un processus où il se sente à nouveau à l’aise, où il a confiance en lui, en l’entraîneur et en l’équipe, et où il peut contribuer au mieux de ses capacités. S’il peut revenir plus tôt, certainement. Mais ce n’est pas quelque chose qui me semble très important pour lui pour le moment. Je pense qu’il vaut mieux qu’il revienne en force, qu’il montre de quoi il est capable, plutôt qu’un retour prématuré. » Que son grand retour soit dès le mois d’août ou plus tard dans la saison, nul doute que de nombreux yeux seront rivés sur la Pioche lors de ses premières foulées.