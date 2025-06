Coupe du monde des clubs : Chelsea élimine Benfica après un match de plus de quatre heures !

Ce samedi était marqué par les premiers 8es de finale de la Coupe du monde des clubs. Alors que Palmeiras est allé chercher sa qualification pour la suite du tournoi aux dépens d’un duel face à son voisin Botafogo, Chelsea affrontait Benfica. Une rencontre passionnante entre deux équipes européennes qui ont brillé lors de la phase de groupes. Même si les Blues ont été surpris face à Flamengo en poules, ces derniers se sont bien rattrapés face à l’Espérance de Tunis et défiaient des Benfiquistes forts d’un succès prestigieux face au Bayern Munich.

La suite après cette publicité

Pour autant, les Lisboètes ont affiché un visage bien moins reluisant que face aux Bavarois ce samedi. Malmenés d’entrée, les hommes de Bruno Lage ont vite laissé le ballon à leurs adversaires. Menés par un Pedro Neto remuant, les Londoniens se sont procurés leurs premières opportunités. Finalement, Antonio Silva et Anatolii Trubin ont maintenu le score vierge à travers plusieurs actions héroïques (20e, 21e, 39e). Ainsi, les deux équipes rentraient aux vestiaires dos à dos mais les débats étaient largement menés par les Lisboètes.

Chelsea trouve la faille sur un magnifique coup-franc

Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre n’a pas changé. Supérieurs collectivement et plus incisifs offensivement, les Blues ont continué à se montrer menaçants aux abords de la surface portugaise. Pour autant, la rencontre aurait pu basculer à l’heure de jeu sur une erreur évitée de justesse par Robert Sanchez qui a failli lâcher le ballon dans ses propres filets après un long centre d’Aursnes (59e). Finalement, Chelsea a été récompensé de son bon match cinq minutes plus tard. Sur un coup-franc côté gauche, Reece James a parfaitement enroulé son ballon pour tromper un Trubin qui n’avait pas bien fermé son angle fermé (0-1, 64e). Prenant logiquement l’avantage, Chelsea a même cru doubler la mise à la 80e minute de jeu pour une position de hors-jeu logique de Liam Delap (80e). Après une longue interruption de deux heures en raison de violentes intempéries, la rencontre a finalement basculé au retour des 22 joueurs sur la pelouse.

La suite après cette publicité

Sur une faute de main de Malo Gusto, Benfica a égalisé en toute fin de match sur un penalty transformé par Angel Di Maria (1-1, 90+5e). En prolongations, les deux équipes se sont livrés à une belle bataille. Profitant de l’expulsion rapide de Gianluca Prestianni pour un deuxième carton jaune sur une faute stupide (92e), les Blues ont viré à nouveau en tête lors de la seconde période de cette prolongation. Sur une erreur de main de Trubin, Christopher Nkunku s’est montré plus opiniâtre face à Nicolas Otamendi pour inscrire son 15e but de la saison (1-2, 108e). Le début du festival pour les Blues. Face à des Benfiquistes exténués, Chelsea a enfoncé le clou après des contres parfaitement conclus par Pedro Neto (1-3, 115e) puis Kiernan Dewsbury-Hall (1-4, 117e). Avec ce festival au bout de la nuit, Chelsea poursuit donc l’aventure américaine et affrontera Palmeiras en quarts de finale de la compétition. Clap de fin pour Angel Di Maria, en larmes, pour son dernier match avec Benfica, qui clôture sa Coupe du monde des clubs avec cette terrible défaite.