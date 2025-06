Mondial des Clubs : le sacré coup de gueule d’Enzo Maresca après l’arrêt du match de Chelsea

La soirée semblait interminable pour Chelsea, et même pour Benfica. Cette nuit, les Blues ont validé leur ticket pour les 1/4 de finale de Coupe du Monde des clubs en s’imposant après prolongations face aux Aguias (1-4). Mais plus que l’issue de cette rencontre, c’est son interruption de près de deux heures qui a retenu l’attention de tout le monde. À la 85e minute de jeu, les deux formations ont dû rentrer au vestiaire après le déclenchement du protocole prévu pour les orages par l’arbitre. Le match a finalement repris presque deux heures plus tard, sans qu’aucune goutte de pluie ne tombe entre-temps.

Au coup de sifflet final, Enzo Maresca a dit tout ce qu’il pensait de ce nouveau choix d’arrêter un match : «ce n’est pas du football. Six matchs ont déjà été interrompus. Je pense que c’est une blague, ce n’est pas du football. C’est juste incroyable et c’est quelque chose de complètement nouveau que j’ai du mal à comprendre. Je comprends les raisons de sécurité. Mais si vous arrêtez sept ou huit matchs, ça signifie que ce n’était probablement pas le bon endroit pour organiser cette compétition. » Le message est passé.

