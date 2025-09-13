PSG : Gonçalo Ramos a envisagé un départ cet été

Auteur de 19 buts et 6 passes décisives en 46 matchs la saison dernière, Gonçalo Ramos n’a toutefois cumulé que 1 812 minutes, la faute à un statut de supersub avec 28 entrées en jeu au total. Ce temps de jeu réduit a poussé l’attaquant portugais à envisager un départ, plusieurs clubs anglais ayant manifesté leur intérêt. Selon L’Équipe, son agent, Jorge Mendes, a tenté d’explorer des opportunités sur le marché, mais celles-ci se sont révélées limitées en raison du coût élevé du joueur – recruté pour 80 millions d’euros – et de son salaire important, estimé à 443 500 euros brut par mois.

Malgré cela, l’ancien joueur de Benfica a rapidement choisi de rester au Paris Saint-Germain, où il se sent bien sur le plan personnel. Confiant en ses capacités à s’imposer, il espère gagner en temps de jeu cette saison. Le début d’exercice pourrait justement lui permettre de marquer des points auprès de Luis Enrique et de s’immiscer progressivement dans le onze de départ du technicien espagnol, contraint de faire sans Désiré Doué et Ousmane Dembélé pendant plusieurs semaines, tous deux blessés.