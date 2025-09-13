La réponse cinglante d’Olivier Létang sur la gestion de la LFP

Depuis plus d’un an, les dirigeants du football français s’écharpent par médias interposés sur la question des droits TV. Les derniers à avoir pris la parole ont été Frank McCourt et Joseph Oughourlian pour critiquer la gestion de la LFP par Vincent Labrune. Ce dernier est resté en poste, mais il est plus que jamais critiqué. Face à la situation, Olivier Létang réclame du changement, mais surtout que le linge sale soit lavé en famille, pas devant les caméras.

La suite après cette publicité

« Le fait de se critiquer publiquement ne fait pas avancer le débat. On n’a pas à venir sur la place publique. Je n’ai pas envie de revenir sur les droits TV, je n’étais pas au CA quand il y a eu la gestion. C’est trop facile de critiquer quand on connait la fin du film. Certains sont peut-être amnésiques, car les grandes décisions sont prises par les clubs. Je pense à l’intérêt collectif, je ne brigue aucun mandat, ma priorité c’est le LOSC, il y a beaucoup à faire. (…) On a des combats à mener : un sur les revenus, mais aussi de la façon dont sont gérés ces revenus et les charges. Il faut qu’il y ait une gestion saine de la Ligue et des clubs. On a un CA lundi, on devrait avoir plus d’infos sur ce qu’il se passe. On a les clubs de L1 qui sont en difficulté et les clubs de L2 qui sont en très grandes difficultés. Ensuite, il y a la gouvernance, on n’est pas là pour évoquer des cas personnels, il faut qu’elle évolue, je n’en fais pas une affaire personnelle. Si je participe, ce n’est pas pour faire de la politique. Mettre en place en vision, une stratégie, mais encore une fois, pas en mettant sur la place publique ». Le message est passé.