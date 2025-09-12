Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Ligue 1

Lille : Thomas Meunier indisponible plusieurs semaines

Par Matthieu Margueritte
Meunier LOSC @Maxppp

Apparu à deux reprises cette saison en Ligue 1, Thomas Meunier (34 ans) va manquer les prochains matches des Dogues. Lille annonce que le Belge a dû passer sur le billard pour soigner une blessure à l’aine.

La suite après cette publicité

«Le LOSC informe que son défenseur international belge, Thomas Meunier, a récemment subi une intervention chirurgicale au niveau de l’aine. Cette opération, réalisée avec succès à Anvers, entraînera une indisponibilité du joueur de quelques semaines. Le club souhaite à son joueur un prompt rétablissement», indique le communiqué du club nordiste.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lille
Thomas Meunier

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lille Logo Lille
Thomas Meunier Thomas Meunier
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier