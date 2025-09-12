Lille : Thomas Meunier indisponible plusieurs semaines

Apparu à deux reprises cette saison en Ligue 1, Thomas Meunier (34 ans) va manquer les prochains matches des Dogues. Lille annonce que le Belge a dû passer sur le billard pour soigner une blessure à l’aine.

«Le LOSC informe que son défenseur international belge, Thomas Meunier, a récemment subi une intervention chirurgicale au niveau de l’aine. Cette opération, réalisée avec succès à Anvers, entraînera une indisponibilité du joueur de quelques semaines. Le club souhaite à son joueur un prompt rétablissement», indique le communiqué du club nordiste.