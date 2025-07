Allan Saint-Maximin veut revenir en Ligue 1

Durant toute sa carrière, Allan Saint-Maximin a régalé à travers toutes ses arabesques. Fréquentant de grands clubs comme Newcastle, Al-Ahli ou encore Fenerbahce, le joueur passé par l’INF Clairefontaine a également connu de nombreux clubs en Ligue 1. Passé par l’ASSE, Monaco, Bastia ou encore Nice, l’ailier excentrique a quitté l’élite en 2019.

Pour autant, ASM n’est clairement pas fermé à un retour en Ligue 1. Actuellement avec le Fener, l’ailier de 28 ans a laissé clairement entendre qu’il allait revenir dans un club de Ligue 1 lors d’une vidéo avec l’influenceur Sisinho : «je vais bientôt revenir en France, on va faire ça bien. Mon cœur est à Nice, peut-être qu’un jour, je vais retourner là-bas. Je vais revenir bientôt, restez branchés. Il me reste deux-trois trucs à régler mais on revient bientôt.»