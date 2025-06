Lionel Messi s’offre une nouvelle sortie remarquée sur le PSG et ses anciens coéquipiers !

Sans trop de surprise, le PSG n’a eu aucun mal à se défaire de l’Inter Miami dimanche, lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde des Clubs. Largement supérieurs à leurs homologues floridiens, les hommes de Luis Enrique ont déroulé et ont même donné l’impression de se réserver un peu en deuxième période, ne voulant pas remuer le couteau dans la plaie d’une équipe de Miami bien inférieure. Un duel qui était aussi marqué par de nombreuses retrouvailles, comme celles de Luis Enrique avec plusieurs de ses anciens joueurs du Barça, mais aussi celles de Lionel Messi avec le PSG.

La suite après cette publicité

Alors qu’il se dit que La Pulga n’a pas quitté le Parc des Princes en bons termes avec le club ni avec certains de ses coéquipiers de l’époque, il semble plutôt bien s’entendre avec les joueurs de l’effectif actuel. Après le match, on a ainsi vu de nombreuses discussions et photos de la vedette argentine avec les Parisiens, à l’image de Gianluigi Donnarumma, de Presnel Kimpembe, d’Ousmane Dembélé et de son ancien entraîneur. « C’est bon de te revoir Leo, le meilleur de tous les temps… j’espère que tu continueras à écrire l’histoire avec l’Inter Miami FC comme dans cette Coupe du Monde des Clubs », a même écrit Dembouz sur son compte Instagram.

La suite après cette publicité

Messi encense le PSG

Après la rencontre, l’Argentin s’est exprimé devant les caméras du média DSports, étant logiquement élogieux envers son ancien club. « C’est le match qu’on attendait, c’est une très grande équipe, ils ont gagné la dernière Ligue des Champions et sont en forme. On a essayé de faire du mieux possible et je crois qu’on laisse une bonne image de nous », a-t-il d’abord expliqué.

Puis, il a justement évoqué sa relation avec les joueurs du Paris Saint-Germain. « J’ai eu une très bonne relation avec mes anciens coéquipiers pendant les deux années que j’ai été là-bas. Il n’y en a plus beaucoup, mais parmi ceux qui restent, j’ai une très bonne relation avec eux, on a partagé beaucoup de choses. Même ceux qui n’étaient pas encore là, je n’ai pas partagé, mais il y a toujours eu du respect. Je suis reconnaissant pour tout, de la façon dont ils m’ont traité », a ainsi indiqué La Pulga. Le torchon ne brûle donc plus vraiment entre Lionel Messi et le club de la capitale…

La suite après cette publicité

Pour vous régaler de cette première Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 et profiter gratuitement de l’expérience DAZN, abonnez-vous gratuitement ici.