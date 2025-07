EdF : quand Laurent Blanc convoquait le mauvais Sakho

C’est une drôle d’anecdote racontée par Bakary Sako. Dans un entretien accordé à Rapunchline, l’ancien joueur de Saint-Etienne et Wolverhampton s’est confié sur un moment particulier de sa carrière. Lors de sa grosse saison avec l’ASSE, l’international malien était visiblement aux portes de l’équipe de France et a même été appelé par erreur par Laurent Blanc. Ce dernier souhaitait convoquer Mamadou Sakho…

«J’étais dans la pré-sélection des A. Mais il y avait moi et il y avait Mamadou Sakho. Quand Laurent Blanc donne sa liste, il donne mon blaze. Ça veut dire quand je rentre au vestiaire, tout le monde saute sur moi, ils sont contents. On me félicite pour ma première sélection. Tout le monde m’appelle, mon téléphone sonne de partout. Le coach vient me féliciter. Et quelques minutes après, Laurent Blanc fait une interview sur BFM et il dit qu’il s’est finalement trompé de Sakho. C’était l’autre. Il m’a coupé les jambes. Et depuis cette histoire, je ne voulais plus entendre parler de l’équipe de France. À une lettre près Sako et Sakho, ça aurait pu être moi. À partir de ce moment-là, je me suis dit que je devais aller avec le Mali et je ne regrette pas.» Une anecdote qui nous avait visiblement échappé.