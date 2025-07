L’Atlético est en plein galère avec ses indésirables

Une page se tourne à l’Atlético de Madrid, à défaut de mettre fin à un chapitre. Après une longue réflexion, Antoine Griezmann a finalement prolongé son contrat jusqu’en 2027. D’autres joueurs de l’effectif n’ont pas eu cette chance comme Axel Witsel, Reinildo et Cesar Azpilicueta. Rodrigo Riquelme a été transféré au Betis. Angel Correa est lui parti pour rejoindre les Tigres au Mexique. Un autre Argentin pourrait lui aussi traverser l’Atlantique puisque Rodrigo De Paul est invité au départ.

À un an de sa fin de contrat, le champion du monde est courtisé par l’Inter Miami qui plus est. Il y retrouverait son ami et celui dont il est le chien de garde en sélection : Leo Messi. L’opération avoisinerait les 15 M€. C’est encore trop peu pour remodeler l’effectif en profondeur, même si des offres sont espérées, pour ne pas dire attendues, concernant Nahuel Molina et Samuel Lino. D’après AS, ils plaisent en Angleterre et en Italie. Il faut que les différents dossiers s’accélèrent.

Personne n’est intransférable

Aux yeux de Diego Simeone, il n’y a pas beaucoup d’intouchables. Seuls Julián Alvarez, Pablo Barrios, Giuliano Simeone et Marcos Llorente font partie de cette liste de privilégiés. Surtout, le club de la capitale aimerait se débarrasser de joueurs dont les contrats pèsent lourd alors qu’ils ne jouent plus. Thomas Lemar a disparu (8 apparitions cette saison seulement). Saúl Ñíguez a lui été prêté au Séville FC, qui n’a pas souhaité le conserver de manière durable. Ils ont encore respectivement deux ans et un an de contrat.

D’autres éléments ont fait l’objet d’approche sans que cela ne soit bien concret. L’Arabie saoudite s’est penchée sur José Maria Gimenez, qui n’a pas donné suite, préférant rester à l’Atlético. Javi Galan ne sera pas retenu en cas d’offre intéressante même si ses performances ont donné satisfaction. Enfin, Conor Gallagher n’a pas encore réussi à exprimer tout son potentiel depuis son arrivée il y a un an. Si une proposition supérieure à 40 M€ venant de Premier League parvient sur les bureaux du club, elle sera étudiée.