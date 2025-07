PSG : Luis Enrique risque une lourde sanction après sa gifle à João Pedro

Le dernier match entre le PSG et Chelsea a été tendu. Luis Enrique a occupé le devant de la scène dès que Chelsea a commencé à célébrer la Coupe du Monde des Clubs. La fin du match a été fulgurante. Lors d’une bagarre entre Donnaruma et plusieurs joueurs du PSG, Luis Enrique est intervenu pour libérer son bras et a a donné une petite gifle à João Pedro qui s’est écroulé au sol. Luis Enrique pourrait donc être suspendu selon les premiers échos de la presse espagnole.

L’entraîneur asturien pourrait être sanctionné un long moment suite aux événements survenus en fin de match. C’est ce qu’a expliqué l’expert en arbitrage Iturralde González sur Carrusel Deportivo : «Les cartons expirent à la fin de la saison, mais la FIFA peut imposer une sanction. Luis Enrique pourrait être suspendu longtemps après avoir giflé João Pedro. Il pourrait même passer un certain temps sans pouvoir s’entraîner. On ne peut pas toucher le visage d’un adversaire.»