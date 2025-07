Le mercato XXL de Liverpool secoue la presse, les recrues du Barça impressionnent déjà

Le mercato de Liverpool interpelle

Liverpool est hyperactif depuis l’ouverture du marché des transferts avec les signatures de Florian Wirtz, Milos Kerkez, Jérémie Frimpong et Hugo Ekitike… et les Reds n’ont pas fini. Alexander Isak reste dans le viseur des Reds, l’attaquant suédois veut quitter Newcastle pour rejoindre Liverpool, mais il faudra encore tomber d’accord sur le montant du transfert. Justement, le Daily Mail pense que le champion d’Angleterre doit avoir d’autres priorités, notamment en défense. L’avenir d’Ibrahima Konaté est toujours aussi indécis et il y a un vrai besoin de se renforcer à ce secteur, on a vu en amical contre l’AC Milan que Liverpool pouvait avoir des fragilités. Même si l’autre nom qui circule toujours, c’est celui de Rodrygo. L’international brésilien pourrait renforcer un peu plus le lien entre Liverpool et le Real Madrid, surtout que Konaté pourrait faire le chemin inverse. Enfin, Bild annonce ce lundi sur sa Une un accord imminent entre le Bayern Munich et Liverpool pour le transfert de l’international colombien, un montant de 75 M€ est évoqué.

La suite après cette publicité

Le nouveau Barça frappe fort

Première sortie de la saison pour les Catalans qui ont battu le Vissel Kobe 3-1. «Hansi Flick transforme tout en or» écrit Sport. Les débuts sont très prometteurs pour Barcelone qui a été très inspiré offensivement. Et les motifs de satisfaction sont multiples, à commencer par les premières réussies de Roony Bardghji, Jofre Torrents ou encore Dro Fernandez. Ces derniers jours, la presse catalane parlait d’un joueur «bluffant» pour évoquer Roony Bardghji, déjà très apprécié par le vestiaire barcelonais. Marcus Rashford a aussi fait ses débuts, tout comme Joan Garcia déjà considéré comme le numéro 1. L’ancien gardien de l’Espanyol a été solide, ce qui annonce une belle concurrence avec Szczesny.

Le sale coup de João Félix

Annoncé tout proche de Benfica depuis plusieurs semaines, le jeune attaquant João Félix (25 ans) a vu son avenir basculer. Comme le révélait la presse espagnole, le Portugais a vu Al-Nassr accélérer d’un coup sur le dossier avec une offre de plus de 50 millions d’euros. Chelsea a rapidement dit oui tout comme le joueur. Un sacré rebondissement alors qu’il était à un pas d’un retour à Benfica, son club formateur. C’est un appel de Cristiano Ronaldo mais surtout l’offre XXL du club saoudien qui auraient fait la différence. João Félix n’aurait d’ailleurs même pas expliqué sa décision à Bruno Lage, l’entraîneur du SL Benfica.