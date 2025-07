Pep Guardiola lâche une énorme bombe

Une année infernale. La saison dernière, Pep Guardiola a certainement vécu son année la plus difficile depuis qu’il a enfilé un costume d’entraîneur. Entre les blessures et les mauvais résultats, ainsi que le jeu proposé par son équipe; le coach espagnol s’est souvent griffé le crâne à défaut de pouvoir s’arracher les cheveux. En parallèle, il a aussi vécu des moments compliqués dans sa vie privée. Quoi qu’il en soit, Guardiola est déterminé à aller de l’avant. Il a profité d’une interview à GQ Hype pour évoquer son avenir et confirmer qu’il prendra du recul après son expérience à City, malgré sa prolongation de contrat il y a quelques mois. « Je sais qu’après cette étape avec City, je vais arrêter, c’est sûr, c’est décidé, plus que décidé. Je vais partir après cette étape avec City, car j’ai besoin de m’arrêter et de me concentrer sur moi, sur mon corps. Je pense avoir su m’arrêter au bon moment. La même chose m’est arrivée avec mon poste d’entraîneur [au Barça] : à un moment donné, je me suis dit que c’était assez. Je vais chercher un autre défi.»

Puis, il a répondu aux critiques. «Y a-t-il des gens qui attendent mon échec ? Oui, oui, absolument. Et je suis heureux de les accueillir. Cela donne de l’énergie (…) Quand on remporte six titres de Premier League, il arrive un moment où l’on redescend. C’est la nature humaine. Ensuite, on aurait probablement dû transférer plus de joueurs, mais c’est très facile de le dire après coup… » Bien qu’il considère que « la saison n’a pas été si mauvaise », il a précisé qu’il n’avait jamais vécu une série de « 13 à 14 matches sans victoire.» Enfin, il a avoué qu’il avait été très dur pour lui de gérer son groupe l’an dernier : « j’ai 23 joueurs et j’en sélectionne 11 tous les trois jours. Les 11 suivants semblent ne pas me convenir, et c’est tout le contraire. Je les aime encore plus parce que je souffre pour eux. Mais ces 11 joueurs disent : "pourquoi ne m’as-tu pas pris et as-tu pris quelqu’un d’autre ?"… Et tu leur réponds : "non, c’est bon, tu t’entraînes bien, d’accord, d’accord". Et tu te dis : "je jouerai demain." Eh bien, il ne joue pas non plus. Comment ne pas avoir de conflits ? Impossible.» Cette saison 2025-26, Guardiola compte retrouver les sommets avec son équipe.