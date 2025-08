OM : le numéro d’Aubameyang contre le Séville FC est connu !

Arrivé en superstar à Marseille pour son grand retour, Pierre-Emerick Aubameyang va récupérer le numéro 97, en tout cas contre Séville en amical ce samedi dès 20h. Il portait le numéro 10 dans son dos lors de l’exercice 2023-2024 où il avait inscrit 30 buts toutes compétitions confondues avec Marseille, celui-ci appartenant désormais à Mason Greenwood. L’attaquant gabonais sera en concurrence avec Amine Gouiri, attaquant de pointe marseillais, qui a, lui aussi, répondu aux attentes la saison passée (10 buts en 15 matchs).

Malgré tout, ce numéro n’est pas encore définitif, l’Olympique de Marseille devrait le communiquer dans les prochains jours. Par ailleurs, le joueur s’est exprimé sur son futur numéro lors de son arrivée : « Le numéro 10 ? Non, ce n’est pas décidé encore. Je ne veux pas mettre la pagaille ou quoi, on verra ce qui est décidé, il n’y a aucun souci là-dessus », a-t-il indiqué. Lors de ses dernières saisons, Aubameyang avait également porté le mythique numéro 9, à Chelsea, le 25 et le 17, au Barça, ou encore le 14, à Arsenal.