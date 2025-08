Accord de principe entre Man City et Ruben Dias pour une prolongation

Cet été, Manchester City a fait peau neuve. Kevin De Bruyne ou encore Kyle Walker sont définitivement partis. Jack Grealish et d’autres devraient suivre. Mais Pep Guardiola pourra s’appuyer encore sur certains cadres, à l’image de Ruben Dias.

Selon The Athletic, les Skyblues et le défenseur portugais ont trouvé un accord de principe pour prolonger l’aventure main dans la main. Lié aux Anglais jusqu’en juin 2027, le footballeur âgé de 28 ans devrait parapher un nouveau bail dont la durée n’a pas encore été dévoilée. Une bonne nouvelle pour les Cityzens, qui ont blindé Erling Haaland et Pep Guardiola il y a quelques mois.