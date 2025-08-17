Manchester City : Pep Guardiola annonce une grosse vague de départs !

Manchester City n’a pas hésité à mettre la main à la poche, un mercato de plus. Les dirigeants de City ont presque dépensé 200 millions d’euros cet été, s’offrant plusieurs joueurs comme Rayan Cherki ou Tijjani Reijnders, entre autres. Des recrues qui ont déjà frappé fort lors du début de l’équipe de Pep Guardiola en Premier League, qui a roulé sur Wolverhampton samedi en s’imposant 4-0 chez les Loups.

Et le mercato n’est clairement pas terminé côté skyblue, loin de là. Les Cityzens nourrissent de grandes ambitions et plusieurs joueurs de classe mondiale devraient débarquer. A commencer par les cages, puisqu’un accord a déjà été trouvé avec Gianluigi Donnarumma, le gardien du Paris Saint-Germain, qui a déjà annoncé son départ du club de la capitale française.

Des départs en pagaille

Et un joueur offensif plutôt coté devrait aussi débarquer, avec Rodrygo (Real Madrid) comme dossier prioritaire. De grosses dépenses sont donc à prévoir, et l’effectif risque d’être conséquent quantitativement. Samedi, après la victoire des siens, Pep Guardiola a ainsi annoncé beaucoup de départs. « Il y a trop de monde. J’aime avoir une équipe large pour être compétitif dans toutes les compétitions, mais je ne veux pas laisser des joueurs à la maison. Ce n’est pas sain. Tu ne peux pas créer une bonne ambiance et une bonne atmosphère comme ça », a indiqué le Catalan.

« Tout le monde doit sentir qu’il peut jouer et apporter. Le club le sait depuis la saison dernière, mais la situation est comme ça aujourd’hui. Dans les deux prochaines semaines, on va parler avec les joueurs et les agents pour trouver des solutions », a ajouté le tacticien mancunien. Alors que James McAtee vient d’être vendu à Nottingham Forest et qu’Ederson devrait filer à Galatasaray, d’autres joueurs devraient donc suivre…