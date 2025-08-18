Menu Rechercher
Commenter 10
Premier League

PL : Leeds s’offre Everton et lance parfaitement sa saison

Par Chemssdine Belgacem
leeds @Maxppp
Leeds 1-0 Everton

Ce lundi, la première journée de Premier League s’est clôturée avec une rencontre opposant Leeds à Everton. Ambitieux cette saison en Premier League, les Peacocks avaient l’occasion de parfaitement se lancer face à des Toffees qui aspirent à faire mieux cette saison. Finalement, ce sont les promus qui ont tiré leur épingle du jeu.

La suite après cette publicité

Dominateurs tout au long de la rencontre, les locaux ont trouvé la faille en toute fin de match en obtenant un penalty à la 84e minute de jeu. Lukas Nmecha ne s’est pas fait prier pour donner la victoire aux siens (1-0, 84e).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Everton
Leeds

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Everton Logo Everton
Leeds Logo Leeds
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier