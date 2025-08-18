PL : Leeds s’offre Everton et lance parfaitement sa saison

Ce lundi, la première journée de Premier League s’est clôturée avec une rencontre opposant Leeds à Everton. Ambitieux cette saison en Premier League, les Peacocks avaient l’occasion de parfaitement se lancer face à des Toffees qui aspirent à faire mieux cette saison. Finalement, ce sont les promus qui ont tiré leur épingle du jeu.

Dominateurs tout au long de la rencontre, les locaux ont trouvé la faille en toute fin de match en obtenant un penalty à la 84e minute de jeu. Lukas Nmecha ne s’est pas fait prier pour donner la victoire aux siens (1-0, 84e).