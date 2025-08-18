Menu Rechercher
Commenter
Liga

Liga : le Betis partage les points avec Elche

Par Raphaël Raffray
natan-bernardo-de-souza-2425.jpg @Maxppp
Elche 1-1 Betis

Le Real Betis a débuté sa saison de Liga avec un match nul face à Elche. À la 21e minute, Aitor Ruibal a ouvert le score pour le Betis, offrant un avantage précoce aux Andalous.

La suite après cette publicité

Malgré cette ouverture, Elche n’a pas baissé les bras et est parvenu à revenir dans la partie en fin de rencontre. Germán Valera a égalisé à la 81e minute, scellant le score final et offrant aux visiteurs un point précieux lors de cette première journée.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Betis

En savoir plus sur

Liga Liga
Betis Logo Real Bétis
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier