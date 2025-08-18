Liga : le Betis partage les points avec Elche

Le Real Betis a débuté sa saison de Liga avec un match nul face à Elche. À la 21e minute, Aitor Ruibal a ouvert le score pour le Betis, offrant un avantage précoce aux Andalous.

La suite après cette publicité

Malgré cette ouverture, Elche n’a pas baissé les bras et est parvenu à revenir dans la partie en fin de rencontre. Germán Valera a égalisé à la 81e minute, scellant le score final et offrant aux visiteurs un point précieux lors de cette première journée.