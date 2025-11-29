Liga : Osasuna revient de loin à Majorque

La victoire tendait les bras à Majorque. Grâce à un doublé de Muriqi (62e, 66e), le club insulaire a longtemps mené Osasuna d’un break et pensait conserver sa bonne dynamique à domicile. La réduction de l’écart signée Garcia (82e) puis l’égalisation dans les dernières minutes de Boyomo (90e+2) ont changé la donne.

Classement live Liga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 15 Majorque 13 14 -7 3 4 7 15 22 16 Valence 13 13 -9 3 4 6 12 21 17 Osasuna 12 14 -6 3 3 8 12 18 18 Girona 11 13 -13 2 5 6 12 25 19 Levante 9 13 -8 2 3 8 16 24 20 Oviedo 9 13 -13 2 3 8 7 20 Voir le classement complet

Le club de Pampelune est revenu de loin et repart de Palma avec un nul (2-2). 17e, il garde la tête hors de l’eau avec ce petit point d’avance sur la zone rouge, une longueur derrière son adversaire du jour (15e), pas dans une bonne position non plus. Les Bermellones ont en plus de cela la désagréable sensation d’être frustrées par le résultat.