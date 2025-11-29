Menu Rechercher
Liga : Osasuna revient de loin à Majorque

Par Maxime Barbaud
1 min.
Les joueurs d'Osasuna @Maxppp
Majorque 2-2 Osasuna

La victoire tendait les bras à Majorque. Grâce à un doublé de Muriqi (62e, 66e), le club insulaire a longtemps mené Osasuna d’un break et pensait conserver sa bonne dynamique à domicile. La réduction de l’écart signée Garcia (82e) puis l’égalisation dans les dernières minutes de Boyomo (90e+2) ont changé la donne.

Classement live Liga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
15 Logo Majorque Majorque 13 14 -7 3 4 7 15 22
16 Logo Valence Valence 13 13 -9 3 4 6 12 21
17 Logo Osasuna Osasuna 12 14 -6 3 3 8 12 18
18 Logo Girona Girona 11 13 -13 2 5 6 12 25
19 Logo Levante Levante 9 13 -8 2 3 8 16 24
20 Logo Oviedo Oviedo 9 13 -13 2 3 8 7 20
Le club de Pampelune est revenu de loin et repart de Palma avec un nul (2-2). 17e, il garde la tête hors de l’eau avec ce petit point d’avance sur la zone rouge, une longueur derrière son adversaire du jour (15e), pas dans une bonne position non plus. Les Bermellones ont en plus de cela la désagréable sensation d’être frustrées par le résultat.

Pub. le - MAJ le
