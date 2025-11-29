Liga
Liga : Osasuna revient de loin à Majorque
La victoire tendait les bras à Majorque. Grâce à un doublé de Muriqi (62e, 66e), le club insulaire a longtemps mené Osasuna d’un break et pensait conserver sa bonne dynamique à domicile. La réduction de l’écart signée Garcia (82e) puis l’égalisation dans les dernières minutes de Boyomo (90e+2) ont changé la donne.
Le club de Pampelune est revenu de loin et repart de Palma avec un nul (2-2). 17e, il garde la tête hors de l’eau avec ce petit point d’avance sur la zone rouge, une longueur derrière son adversaire du jour (15e), pas dans une bonne position non plus. Les Bermellones ont en plus de cela la désagréable sensation d’être frustrées par le résultat.
