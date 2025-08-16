Nottingham Forest claque 34 M€ pour James McAtee

Nottingham Forest poursuit son mercato XXL. Après avoir déjà attiré dans ses filets Dan Ndoye, Omari Hutchinson, Igor Jesus et Jair Cunha pour plus de 100 millions d’euros, les Garibaldis ont officialisé ce samedi la signature de James McAtee (22 ans) pour cinq années, en provenance de Manchester City. Barré par la concurrence de Rayan Cherki ou encore Tijjani Reijnders, arrivés cet été, l’international anglais espoir va rapporter environ 25 millions d’euros, plus 8 de bonus aux Skyblues.

«Nottingham Forest est ravi d’annoncer la signature de James McAtee, qui a signé un contrat de cinq ans au club. McAtee rejoint Nottingham Forest après avoir récemment remporté l’Euro des moins de 21 ans en juin 2025. Capitaine des Young Lions anglais, il s’est révélé comme un élément clé de l’équipe de Lee Carsley, en étant notamment élu Joueur du match lors de la victoire 3-2 de l’Angleterre contre l’Allemagne en finale», indique le communiqué des Tricky Trees. Arnaud Kalimuendo devrait être le prochain à débarquer, comme nous vous le révélions.