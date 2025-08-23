Menu Rechercher
Premier League

Manchester City-Tottenham : les compositions officielles

Par naslan
1 min.
Rayan Cherki concentré avec Manchester City
Man City 0-2 Tottenham

Ce samedi commence fort en Premier League avec l’affrontement à 13h30 entre Manchester City et Tottenham qui ont réussi leurs débuts en championnat la semaine dernière (4-0 pour les Skyblues à Wolverhampton, 3-0 pour les Spurs contre Burnley). Buteur sept minutes après son entrée en jeu pour ses débuts dans le championnat anglais avec les Cityzens, Rayan Cherki est récompensé par sa première titularisation cet après-midi, dans le 4-2-3-1 de Pep Guardiola. De retour dans le groupe, Ederson, qui pourrait quitter le club d’ici la fin du mercato estival, va s’asseoir sur le banc, tout comme Phil Foden et Rodri. Nouveau capitaine des Skyblues, Bernardo Silva en fera de même, cédant son brassard à Ruben Dias, qui a récemment prolongé son contrat.

Chez les visiteurs, il y a deux changements dans le 4-3-3 de Thomas Frank, où Rodrigo Bentancur et João Palhinha relaient au milieu de terrain Archie Gray et Lucas Bergvall. La défense reste inchangée, tout comme l’attaque où Richarlison, auteur d’un doublé face à Burnley en ouverture, sera accompagné sur les ailes par Mohammed Kudus et Brennan Johnson. Définitivement transféré chez les Spurs cet été, l’international Espoirs français Mathys Tel sera sur le banc, dans un groupe amputé de nombreux éléments majeurs (Bissouma, Dragusin, Kulusevski, Maddison, Udogie).

Les compositions officielles :

Manchester City (4-2-3-1) : Trafford - Lewis, Stones, Ruben Dias (cap.), Aït-Nouri - Nico Gonzalez, Reijnders - Bobb, Cherki, Marmoush - Haaland.

Tottenham (4-3-3) : Vicario - Porro, Romero (cap.), Van de Ven, Spence - Sarr, Bentancur, Palhinha - Kudus, Richarlison, Johnson.

