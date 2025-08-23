Notes des joueurs
Match Man City - Tottenham en direct commenté
2e journée de Premier League - samedi 23 août 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Man City et Tottenham (Premier League, 2e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Premier League entre Man City et Tottenham. Ce match aura lieu le samedi 23 août 2025 à 13:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Man City et Tottenham.
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Man City et Tottenham ?
Tottenham a remporté la rencontre sur le score de 0-2.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Man City et Tottenham en France ?
Le match est à suivre en direct le 23 août 2025 à 13:30 sur CANAL+.
- Où voir le match Man City Tottenham en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Man City et Tottenham ?
Manchester City : le coach Pep Guardiola a choisi une formation en 4-2-3-1 : J. Trafford, R. Aït-Nouri, Rúben Dias, J. Stones, R. Lewis, Nico González, T. Reijnders, Omar Marmoush, Cherki, O. Bobb, E. Haaland.
Tottenham : de son côté, l'équipe dirigée par T. Frank évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : G. Vicario, D. Spence, M. van de Ven, C. Romero, Pedro Porro, R. Bentancur, João Palhinha, P. Sarr, B. Johnson, Richarlison, M. Kudus.
- Qui arbitre le match Man City Tottenham ?
Peter Bankes est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Man City Tottenham ?
Manchester accueille le match au Etihad Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Man City Tottenham ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 23 août 2025, coup d'envoi 13:30.
- Qui a marqué des buts pour Tottenham ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Tottenham : B. Johnson 35', João Palhinha 45+2'.