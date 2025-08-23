Menu Rechercher
Premier League 2025/2026 2e journée
Man City
0 - 2
MT : 0-2
terminé
Tottenham
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 2
45+2'
0 - 2
João Palhinha
35'
0 - 1
(PD Richarlison) B. Johnson

Notes des joueurs

#1 Logo Tottenham Richarlison 8.3 #2 Logo Tottenham D. Spence 7.9 #3 Logo Tottenham João Palhinha 7.9
#1 Logo Tottenham João Palhinha 7.3 #2 Logo Tottenham B. Johnson 7.2 #3 Logo Tottenham G. Vicario 7.1
Note les joueurs
Statistiques

Classement live 1 Tottenham 6 5 Man City 3
Possession 61% Man City Tottenham
Tirs 10 6 7 4 5 12
Grosses occasions créées 67% Man City 2 Tottenham 1
Compositions Man City 4-2-3-1 Tottenham 4-3-3

Prono

Qui va gagner ?
1 MCI N NUL 2 TOT
350 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Manchester City FC Erling Haaland 1 #2 Logo Tottenham Richarlison 1 #3 Logo Manchester City FC Rayan Cherki 1
Tirs (%)
#1 Logo Manchester City FC Omar Marmoush 2/3 67% #2 Logo Tottenham Brennan Johnson 1/2 50% #3 Logo Manchester City FC Phil Foden 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Tottenham Mohammed Kudus 3
Fautes subies
#1 Logo Manchester City FC Oscar Bobb 4 #2 Logo Manchester City FC Nathan Aké 2 #3 Logo Tottenham Richarlison 2
Tirs (%)
#1 Logo Tottenham Richarlison 0/3 0% #2 Logo Tottenham Pedro Porro 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Manchester City FC Rico Lewis 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Tottenham Cristian Romero 4/5 80% #2 Logo Manchester City FC Rodri 4/5 80% #3 Logo Tottenham João Palhinha 8/12 67%
Interceptions
#1 Logo Tottenham Cristian Romero 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Tottenham João Palhinha 2/2 100% #2 Logo Manchester City FC John Stones 3/4 75% #3 Logo Manchester City FC Nico González 3/4 75%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Tottenham Pape Matar Sarr 0/10 0% #2 Logo Manchester City FC Bernardo Silva 0/6 0% #3 Logo Manchester City FC Rico Lewis 0/6 0%
Dribbles subis
#1 Logo Manchester City FC Bernardo Silva 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Tottenham Pape Matar Sarr 0/2 0% #2 Logo Tottenham Richarlison 2/7 29%
Passes (%)
#1 Logo Tottenham Micky van de Ven 38/41 93% #2 Logo Manchester City FC Nico González 49/53 92% #3 Logo Manchester City FC Rúben Dias 57/62 92%

Classement buteurs

#1 Logo Tottenham Brennan Johnson 2 #1 Logo Tottenham Richarlison 2 #1 Logo Manchester City FC Erling Haaland 2 #6 Logo Tottenham João Palhinha 1 #6 Logo Manchester City FC Rayan Cherki 1 #6 Logo Manchester City FC Tijjani Reijnders 1

Analyse avant-match

Série en cours
V
V
D
V
V
V
D
D
N
V
Rencontres précédentes
41% 21 Victoires 12% 6 Nuls 47% 24 Victoires

Blessures & suspensions

Joško Gvardiol Joško Gvardiol Coup Rodri Rodri Blessure au genou Marcus Bettinelli Marcus Bettinelli Inconnu Sávio Sávio Blessure au genou Sávio Sávio Coup Ederson Ederson Inconnu Ederson Ederson Blessure à l'oeil
Yves Bissouma Yves Bissouma Coup James Maddison James Maddison Lésion du ligament croisé antérieur du genou Pape Matar Sarr Pape Matar Sarr Coup

Top commentaires

Guillaume Roncari 14:26 Trafford quelle catastrophe ! Le premier but était largement arretable et quelle boulette sur le second but une passe courte pleine axe ! Très bonne équipe de Tottenham par contre bien organisée et entraînée 6 Répondre
Match Man City - Tottenham en direct commenté

2e journée de Premier League - samedi 23 août 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Man City et Tottenham (Premier League, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Premier League entre Man City et Tottenham. Ce match aura lieu le samedi 23 août 2025 à 13:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Man City et Tottenham.

Arbitres

Peter Bankes arbitre principal
0
1.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Edward Smart arbitre assistant
Black Antrobus arbitre assistant
Andrew Kitchen quatrième arbitre
Sian Louise Massey-Ellis arbitre VAR
Andy Madley arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Etihad Stadium Manchester
Etihad Stadium
  • Année de construction : 2002
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 55097
  • Affluence moyenne : 44026
  • Affluence maximum : 55097
  • % de remplissage : 79

Match en direct

Date 23 août 2025 13:30
Compétition Premier League
Saison 2025/2026
Phase Saison Régulière - journée 2
Diffusion CANAL+
Code MCI-TOT
Zone Angleterre
Équipe à domicile Manchester City
Équipe à l'extérieur Tottenham
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Man City et Tottenham ?

Tottenham a remporté la rencontre sur le score de 0-2.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Man City et Tottenham en France ?

Le match est à suivre en direct le 23 août 2025 à 13:30 sur CANAL+.

Où voir le match Man City Tottenham en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Man City et Tottenham ?

Manchester City : le coach Pep Guardiola a choisi une formation en 4-2-3-1 : J. Trafford, R. Aït-Nouri, Rúben Dias, J. Stones, R. Lewis, Nico González, T. Reijnders, Omar Marmoush, Cherki, O. Bobb, E. Haaland.

Tottenham : de son côté, l'équipe dirigée par T. Frank évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : G. Vicario, D. Spence, M. van de Ven, C. Romero, Pedro Porro, R. Bentancur, João Palhinha, P. Sarr, B. Johnson, Richarlison, M. Kudus.

Qui arbitre le match Man City Tottenham ?

Peter Bankes est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Man City Tottenham ?

Manchester accueille le match au Etihad Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Man City Tottenham ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 23 août 2025, coup d'envoi 13:30.

Qui a marqué des buts pour Tottenham ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Tottenham : B. Johnson 35', João Palhinha 45+2'.

Top commentaires
