Premier League

Manchester City : Rayan Cherki est titulaire contre Tottenham

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Rayan Cherki concentré avec Manchester City @Maxppp
Man City 0-2 Tottenham

Avec Rayan Cherki, chaque rencontre de Manchester City sera un événement cette saison. Joueur français le plus stimulant du moment, l’ancien virtuose de l’OL n’était pas titulaire la semaine dernière face à Wolverhampton. Une absence du onze qui ne l’a pas empêché d’inscrire son premier but en Premier League, seulement sept minutes après son entrée en jeu.

Une performance remarquable qui a poussé Pep Guardiola à titulariser directement son numéro 10 pour la rencontre importante de ce samedi contre Tottenham. Ainsi, le Lyonnais, qui a fêté ses 22 ans cette semaine, est aligné dans l’attaque des Skyblues aux côtés d’Omar Marmoush et Erling Haaland. Un trio qui risque de faire des étincelles ! Rendez-vous à 13h30 pour suivre cette rencontre sur les antennes de Canal+.

Pub. le - MAJ le
