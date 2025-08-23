Premier League : Manchester City et Rayan Cherki se font punir face à Tottenham

Suite de la 2e journée de Premier League ce samedi après-midi avec une très belle affiche entre Manchester City et Tottenham, deux équipes en forme. À domicile, les hommes de Pep Guardiola voulaient enchaîner après la large victoire face à Wolverhampton (4-0). Même son de cloche pour les Spurs, qui sortaient d’une victoire 3-0 face à Burnley lors de la première journée. Sur le papier, les Cityzens se présentaient avec l’équipe type ou presque. La recrue Trafford était alignée dans les cages au profit d’Ederson. Au milieu, le Néerlandais Reijnders débutait avec Nico González. Surtout, l’attraction de ce match se nommait Rayan Cherki, titulaire pour la première fois.

Le Français était logiquement attendu dans ce match, surtout après son entrée remarquée lors de la première journée (buteur en seulement 8 minutes de jeu). Mais cette fois, il a découvert le haut niveau de la Premier League. Dominateur, le onze aligné par Pep Guardiola faisait très rapidement reculer la défense des Spurs. Omar Marmoush, très actif sur son couloir gauche, faisait mal et se montrait plusieurs fois dangereux. Rayan Cherki, lui, évoluait un peu plus bas que numéro 10, trop bas même. Il ne parvenait pas vraiment à faire le lien avec Erling Haaland, parfois trop esseulé. Le Norvégien arrivait tout de même à se défaire du marquage par moments et pensait même se transformer en passeur décisif après un gros travail pour Marmoush. Mais l’Égyptien ne parvenait pas à tromper Vicario.

Cherki manque sa première !

On pensait qu’à force de dominer, City allait faire plier Tottenham. Cela n’a pas été le cas. Sur un long dégagement de Vicario en contre-attaque, Sarr parvenait à dévier pour Richarlison, qui débordait sur le côté droit. Le Brésilien centrait fort pour Brennan Johnson, seul dans la surface. Son tir en première intention ne laissait aucune chance à Trafford. Tottenham réalisait le coup parfait en surprenant une formation cityzenne qui était, comme à son habitude, partie à l’abordage (1-0, 35e). Et cela ne s’arrêtait pas là. Quelques minutes plus tard, le malheureux Trafford était coupable d’une grossière erreur de relance.

Sa passe dans la surface pour Nico était interceptée par Tottenham, qui pressait haut. Le ballon revenait sur Richarlison, puis sur João Palhinha, qui réussissait à placer le ballon au fond des filets (2-0, 45e+2). Au retour des vestiaires, Pep Guardiola tentait de réagir en sortant Rayan Cherki, transparent sur ce match (52e). Mais les entrées de Jérémy Doku et Bernardo Silva n’ont rien apporté à une équipe de Manchester City incapable de bouger Tottenham. La formation de Thomas Frank, solide et appliquée, ne laissait rien à City. Le score ne bougera plus. Tottenham, leader provisoire, surprend donc City et enchaîne un deuxième succès. Les hommes de Pep Guardiola concèdent leur première défaite de la saison et devront se montrer plus créatifs devant pour espérer récupérer leur titre.