Menu Rechercher
Commenter 1
Serie A

Serie A : Napoli démarre fort, Genoa et Empoli se neutralisent

Par Raphaël Raffray
1 min.
Scott McTominay, à Naples @Maxppp
terminé - 18:30 Sassuolo 0 Naples 2
terminé - 18:30 Genoa 0 Lecce 0

Napoli a entamé sa saison de Serie A par une victoire solide face à Sassuolo, remportant le match deux buts à zéro. Scott McTominay a ouvert le score à la 17e minute, avant que Kevin De Bruyne, la recrue phare du club napolitain, ne double la mise à la 57e minute. Ismaël Koné, l’ancien Marseillais, a reçu un carton rouge une dizaine de minutes avant la fin de la rencontre.

La suite après cette publicité

Dans le même temps, le Genoa et Lecce se sont affrontés dans un match serré et n’ont pas réussi à se départager, terminant sur un score nul et vierge de 0-0. Au classement provisoire, Napoli s’est installé en tête, suivi de près par le Genoa.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Naples
Kevin De Bruyne

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Naples Logo SSC Naples
Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier