Serie A : Napoli démarre fort, Genoa et Empoli se neutralisent

Napoli a entamé sa saison de Serie A par une victoire solide face à Sassuolo, remportant le match deux buts à zéro. Scott McTominay a ouvert le score à la 17e minute, avant que Kevin De Bruyne, la recrue phare du club napolitain, ne double la mise à la 57e minute. Ismaël Koné, l’ancien Marseillais, a reçu un carton rouge une dizaine de minutes avant la fin de la rencontre.

Dans le même temps, le Genoa et Lecce se sont affrontés dans un match serré et n’ont pas réussi à se départager, terminant sur un score nul et vierge de 0-0. Au classement provisoire, Napoli s’est installé en tête, suivi de près par le Genoa.