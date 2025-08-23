PL : Arsenal écrase Leeds United, avec un doublé de Gyökeres

Arsenal faisait sa rentrée à l’Emirates Stadium. Après un premier choc arraché contre Manchester United (1-0), les hommes de Mikel Arteta devaient assurer contre Leeds United, également vainqueur d’Everton en ouverture de la Premier League. Mais il n’y a pas eu de match ce samedi soir, puisque les Gunners ouvraient le score grâce à Timber, évidemment sur un corner (1-0, 34e). Avant que Saka ne brise la lucarne opposée de Perri pour faire le break (2-0, 45e+3). Au retour des vestiaires, l’Emirates Stadium pouvait exulter après le premier but de Gyökeres sous ses nouvelles couleurs, au terme d’un sublime rush solitaire (3-0, 48e).

De quoi faire taire les critiques et se délivrer, alors qu’Arsenal frappait encore grâce à l’arme fatale des coups de pieds arrêtés. Encore une fois, Timber était présent pour profiter d’un cafouillage et pousser le ballon dans le but du pauvre Perri (4-0, 56e). Et le calvaire ne s’arrêtait pas pour l’ex-portier de l’OL, puisque Gyökeres infligeait la manita sur un penalty provoqué par la pépite Dowman, pour le doublé (5-0, 90e+5). Sous les yeux de la recrue Eze, Arsenal a brillé et reste provisoirement en tête de la Premier League, mais a perdu Saka et Odegaard sur blessure. Un coup dur avant un nouveau choc contre Liverpool, alors que les Peacocks devront se relancer face à Newcastle.