Arsenal - Atlético de Madrid : les compositions officielles

Choc au programme ce soir à l’Emirates Stadium, Arsenal reçoit l’Atlético de Madrid dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des Champions. Avec deux victoires et aucun but encaissé, les Gunners abordent cette rencontre dans la peau du favori, une équipe en grande confiance. En face, les Colchoneros ont trois points et restent sur une nette victoire face à Francfort (5-1). Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Mikel Arteta opte sans surprise pour un 4-3-3. Raya au but, Timber et Lewis-Skelly sur les côtés de la défense, Gabriel et Saliba dans l’axe. Eze prend place au milieu, il accompagne Rice et Zubimendi. Saka et Martinelli entourent Gyokeres en attaque. Diego Simeone choisit un 4-4-2, Oblak en dernière rempart, Le Normand forme la charnière avec Gimenez, Hancko et Llorente latéraux. Koke et Barrios dans le cœur du jeu, Gonzalez et Simeone sur les ailes. Enfin en attaque, Sorloth est titulaire avec Alvarez.

Les compositions

Arsenal : Raya - Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly - Eze, Zubimendi, Rice - Saka, Gyokeres, Martinelli

Atlético de Madrid : Oblak - Llorente, Le Normand, Gimenez, Hancko - Simeone, Barrios, Koke, N.Gonzalez - Sorloth, Alvarez

