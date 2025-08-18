Menu Rechercher
Metz : Kevin Van de Kerkhof va signer à Charleroi

Par Sebastien Denis - Raphaël Raffray
Kevin van den Kerkhof avec Bastia @Maxppp

Kevin Van de Kerkhof s’apprête à faire son retour en Belgique en rejoignant Charleroi. Le latéral droit international algérien, sélectionné à 10 reprises, s’était engagé au FC Metz le 31 août 2023, où il a disputé 49 matchs toutes compétitions confondues pour 3 buts.

Âgé de 29 ans, Van de Kerkhof avait auparavant évolué à Bastia (45 rencontres) et à La Louvière (60 matchs), retrouvant ainsi un championnat belge qu’il connaît bien. Selon nos informations, son arrivée à Charleroi devrait se concrétiser sous forme de prêt avec option d’achat.

