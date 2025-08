Crystal Palace boycotte la Ligue Europa Conférence

Crystal Palace ne s’est pas encore résigné à jouer en Ligue Europa Conférence. Et pour cause : quelques heures après le tirage au sort déterminant les affiches des barrages de qualification, le club londonien a supprimé toutes les informations sur la compétition de son site web, rapporte le Daily Mail. Lundi après-midi, les Eagles avaient publié un bref article présentant leurs adversaires potentiels en Coupe d’Europe, à savoir le vainqueur de la double confrontation entre les Norvégiens de Fredrikstad et les Danois du FC Midtjylland (match aller le 21 août, retour le 28).

L’article a finalement été supprimé dans la soirée, le lien initial renvoyant désormais vers un message d’erreur 404, où l’on peut lire : «La page que vous recherchez a été déplacée, supprimée ou n’existe tout simplement pas.» Le calendrier en ligne du club n’affiche aucun match européen non plus. Une manière pour Crystal Palace de marquer son opposition à sa rétrogradation en Ligue Europa Conférence, conséquence des règles de propriétés multi clubs, qui empêchent les vainqueurs de la FA Cup de disputer la même compétition européenne que l’Olympique Lyonnais. Crystal Palace a saisi le Tribunal arbitral du sport pour faire appel de cette décision.