OM : les fortes confidences d’Igor Paixão sur son été agité

Après plusieurs semaines de négociations et la concurrence de plusieurs clubs européens, notamment Leeds United, l’Olympique de Marseille a fini par obtenir gain de cause dans le dossier Igor Paixão (25 ans). L’ailier brésilien de Feyenoord vient de signer jusqu’en 2029 et devient la recrue la plus chère de l’histoire du club, avec un montant de 35 M€. Avec le retour de l’OM en Ligue des Champions cette saison, les attentes étaient élevées à son égard lors de sa conférence de présentation ce lundi.

Et dans un premier temps, l’ailier de 25 ans est revenu sur son choix après cet été agité. «C’était facile de choisir l’OM. C’est un club génial, je suis très content de mon choix. C’est très spécial pour moi, je veux donner le meilleur de moi ici, transmettre mes valeurs (…) J’ai eu une conversation agréable avec le coach, un grand entraîneur. On a discuté avec le président, tout le monde a fait un effort pour que je sois ici. Je veux pouvoir aider l’équipe», a-t-il expliqué, avant de donner quelques mots sur le montant de son transfert.

Igor Paixão confirme être encore blessé

Le montant du transfert ? «Cela augmente la responsabilité. Mais c’est la pression du quotidien, ce n’est pas uniquement le montant du transfert. Je veux montrer mes qualités à l’entraînement et en match, montrer que cet investissement vaut la peine. Je dois quelque chose au club (…) J’ai fait une belle saison avec Feyenoord, c’est pour cela que je suis ici aussi : inscrire des buts et faire des passes décisives, j’espère faire la même chose avec l’OM, j’espère dépasser mon nombre et faire briller l’OM», a ajouté la nouvelle recrue.

En revanche, Igor Paixão a confirmé qu’il n’était pas remis à 100% de sa blessure qu’il a subi en mi-juillet dernier, à l’entraînement. «Je me sens bien. Je suis impatient de revenir en forme, aider l’équipe et faire mes débuts avec l’OM. Je veux fouler la pelouse du Vélodrome. Je vais être prêt assez vite, je veux marquer des buts et j’espère être sur le terrain assez vite», a-t-il précisé, en terminant sa prise de parole en évoquant son style de jeu. Un attaquant qui aime «s’amuser sur le terrain, gagner des matchs, marquer des buts et bien sûr servir mes coéquipiers. J’aime jouer à gauche mais aussi à droite. Je peux aussi évoluer au milieu même si j’y suis moins habitué (…) Il faut avoir de la rage, de la détermination, et c’est ce que je veux montrer». Les supporters marseillais attendent impatiemment ses premiers pas.