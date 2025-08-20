LdC : Benfica accroché par Fenerbahçe et Mourinho, Bodo/Glimt en colle cinq au Sturm Graz

Ce mercredi se déroulait la suite des barrages de la Ligue des Champions 2025/2026. Benfica se déplaçait notamment sur la pelouse du stade Şükrü-Saracoğlu pour défier Fenerbahçe, dans ce qui était censé être l’affiche la plus alléchante de ces barrages pour la Ligue des champions. Les deux équipes ont finalement offert très peu de spectacle, avec à la clé un match nul sans but (0-0), qui laisse tout en suspens pour la manche retour à Lisbonne, le 27 août prochain. Malgré une première frappe dangereuse de Richard Rios qui annonçait du lourd (2e), Benfica a affiché beaucoup de difficultés pour se créer des occasions pendant tout le premier acte, en raison d’un manque de créativité dans le onze de départ portugais. Malgré un pressing turc quasi inexistant, les Aigles ont ronronné pendant 45 minutes. Seule une sortie ratée du portier stambouliote Egribayat aurait pu leur permettre d’ouvrir le score (40e). Jayden Oosterwolde a répondu de très loin avec une frappe détournée par Anatoliy Trubin (42e).

La rencontre s’est équilibrée au retour des vestiaires, les joueurs de José Mourinho revenant avec la volonté de presser plus haut, mais la difficulté à mettre en danger les gardiens adverses a persisté. Entré à la place de Jhon Duran (62e), Anderson Talisca a totalement redynamisé le jeu de la formation turque. L’ancien joueur de Benfica a d’abord été impliqué dans l’expulsion de Florentino Luis (71e), qui a écopé de deux cartons jaunes en trois minutes pour des fautes d’antijeu. Il a ensuite décoché une frappe enroulée de l’extérieur de la surface, provoquant une erreur de main du portier ukrainien de Benfica. Celle-ci aurait pu être fatale si En-Nesyri n’avait pas été signalé hors-jeu (82e). À 10 contre 11, les Portugais se sont regroupés devant la surface pour éviter d’encaisser un but malheureux. On attend plus de spectacle à l’Estádio da Luz.

Jamais qualifié pour la phase de poules de la Ligue des Champions, le club norvégien du FK Bodo/Glimt vise cette qualification historique et recevait les Autrichiens de Sturm Graz qui avaient disputé la dernière édition. Et à domicile, la Horde Jaune a déferlé sur le champion d’Autriche. Ainsi, Kasper Hogh (7e), Odin Bjortuft (10e) et Ulrik Saltnes (25e) ont maltraité le Sturm Graz en première période. Au retour des vestiaires, Kasper Hogh pensait marquer un doublé, mais son but était refusé (49e). Ce n’était que partie remise puisque Hakon Evjen (54e) enfonçait le clou. En fin de match, William Bøving a aussi marqué contre son camp sur un centre en retrait de Jens-Petter Hauge (79e). Avec cette large victoire 5-0, Bodo/Glimt fait un pas de géant vers la qualification. Dans le même temps, le FC Bâle a été accroché par le FC Copenhague. Buteur sur penalty, Xherdan Shaqiri (14e) a vu Gabriel Pereira (45e +3) lui répondre dans un match nul 1-1. Enfin le dernier match de la soirée a vu les surprenants Kazakhstanais du Kaïrat Almaty accrocher le Celtic Glasgow en Écosse (0-0). Les Bhoys devront donc aller chercher leur qualification lors d’un déplacement à haut risque.

