PSG : l’Ajax négocie pour Carlos Soler

Sous contrat jusqu’en 2027 et revenu de son prêt à West Ham (1 but, 1 passe décisive en 33 matches), Carlo Soler fait partie des indésirables du Paris Saint-Germain susceptibles de quitter la capitale d’ici la fin du mercato.

Et selon Voetbalzone, un nouveau courtisan s’est manifesté pour l’Espagnol. Il s’agit de l’Ajax Amsterdam. Les Lanciers seraient en pourparlers avec les champions d’Europe 2025 concernant un prêt avec option d’achat obligatoire.

