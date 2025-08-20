OM : Pablo Longoria justifie les sanctions de Rabiot et Rowe

Vendredi dernier, après la défaite face à Rennes, les deux Marseillais Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont eu une violente altercation et ont été suspendus par l’OM. Pire, la direction du club phocéen a décidé de les mettre en vente, estimant qu’ils avaient largement dépassé les bornes. Les deux joueurs sont donc sur le marché des transferts. Dans un entretien pour l’AFP, Pablo Longoria est revenu sur cette décision.

«Samedi, on a parlé avec Medhi et le coach, pour éviter de prendre des décisions à chaud. Et pendant le week-end, ni Jonathan, ni Adrien, n’a cherché à contacter, ni Medhi, ni le coach, ni leurs coéquipiers, ni moi. C’est nous qui avons dû les convoquer. Je voulais donner le temps de la réflexion à chacun, pour que chacun puisse comprendre qu’il avait dépassé les limites. Mais rien ne s’est passé. Donc la décision a été très claire. Elle protège l’institution et la saison. Ça n’est pas négociable pour moi d’être le président d’un club sans règle.»