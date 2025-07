Angel Correa quitte l’Atlético pour le Mexique

Changement d’air pour l’attaquant argentin Angel Correa. Le joueur de 30 ans quitte l’Atlético de Madrid où il aura évolué pendant dix saisons, remportant notamment la Liga 2021 pour rejoindre le club Mexicains des Tigres.

«L’attaquant termine sa carrière en tant que joueur rouge et blanc en tant que sixième joueur le plus capé de l’histoire du club, avec le maillot duquel il a remporté une Ligue, une Ligue Europa et une Supercoupe d’Europe. L’Atlético de Madrid et les Tigres UANL ont trouvé un accord pour le transfert d’Ángel Correa au club mexicain», ont ainsi annoncé les Colchoneros.