Conrad Harder file finalement vers le RB Leipzig

Partant du Sporting CP, le buteur danois Conrad Harder (20 ans) faisait l’objet d’intérêts de l’AC Milan et du Stade Rennais. Le club breton avait notamment décidé de jeter l’éponge dans ce dossier et va recruter Breel Embolo. Toujours à quai, Conrad Harder va bien trouver un autre club.

Le natif d’Holte qui a marqué 11 buts et délivré 7 offrandes en 47 matches l’an dernier avec le club portugais prend la direction de l’Allemagne et du RB Leipzig selon O Jogo. Un accord verbal a été trouvé entre les deux clubs. Le transfert est estimé à 26 millions d’euros.