Bayer Leverkusen : c’est déjà terminé pour Erik ten Hag !

C’est une aventure qui devait lui permettre de relancer un peu sa carrière, elle a finalement tourné au fiasco total. Après un passage usant et marquant du côté de Manchester United, Erik ten Hag a rejoint le Bayer Leverkusen, qui avait misé sur lui pour succéder à Xabi Alonso.

La suite après cette publicité

Mais force est de constater que ce choix n’a visiblement pas payé pour le club. Après une défaite et un nul en championnat, le technicien néerlandais vient d’être remercié par le club allemand. Une décision prise ce lundi matin et un énorme échec pour le club qui a donc misé visiblement sur le mauvais profil.