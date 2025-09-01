Victor Boniface va rejoindre un club surprenant

Proche de rejoindre l’AC Milan durant le mercato estival, Victor Boniface n’a finalement pas signé au sein du club italien. Le buteur nigérian de 24 ans qui sort d’une saison mitigée avec le Werkself (8 buts en 19 matches de Bundesliga) devrait néanmoins partir.

La suite après cette publicité

Selon Sky Germany, le Werder Brême est en train de tenter le coup afin de l’attirer en prêt. Les discussions sont en cours pour l’ancien joueur de Bodo/Glimt et de l’Union Saint-Gilloise.