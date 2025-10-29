Bayern : le mercato d’Harry Kane scellé… par sa femme
Le Bayern Munich ne regrette pas d’avoir payé environ 100 M€ pour faire venir Harry Kane en Allemagne. Sous le maillot bavarois, l’attaquant anglais de 32 ans a inscrit 105 buts et délivré 29 passes décisives en 109 matches, toutes compétitions confondues. Un rendement XXL. Mais dernièrement, l’hypothèse d’un retour à Tottenham a enflammé l’Angleterre.
Les Spurs n’offrent pas vraiment le même challenge sportif que le Bayern, mais Kane serait tenté à l’idée de battre le record de buts en Premier League d’Alan Shearer (260). Cependant, Bild assure qu’un facteur pourrait freiner un retour du buteur en Perfide Albion : sa femme Kate. Le média allemand assure qu’elle se sent parfaitement bien en Bavière où sa famille peut profiter d’un cadre de vie normal et pas aussi médiatisé qu’en Angleterre.
