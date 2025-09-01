Menu Rechercher
Accord MU-Aston Villa pour Jadon Sancho !

Par Aurélien Léger-Moëc
Jadon Sancho @Maxppp

Aston Villa aime décidément les joueurs de Manchester United en difficulté. Après avoir récupéré Marcus Rashford lors de la deuxième partie de saison dernière, le club de Birmingham a cette fois décidé de relancer Jadon Sancho. Selon Skysports, un accord a été trouvé sur les conditions d’un prêt sec d’un an, payant.

Aston Villa prendra en charge 80 % du salaire du joueur de 25 ans. Après un prêt plutôt fructueux du côté de Chelsea la saison passée, Sancho va découvrir un nouveau club anglais, alors qu’il entre dans sa dernière année de contrat avec MU.

