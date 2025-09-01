PSG : c’est fait pour Gianluigi Donnarumma à Manchester City

C’était l’un des gros dossiers de cette fin de mercato. Et si on utilise le passé, c’est parce qu’il est visiblement réglé. Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, où Luis Enrique ne compte plus sur lui et a fait de Lucas Chevalier le numéro 1, Gianluigi Donnarumma se cherchait un nouveau point de chute.

Très vite, un accord avait été trouvé avec Manchester City, mais les Mancuniens ne parvenaient pas à en faire de même avec leurs homologues parisiens. Comme l’indique Fabrizio Romano, c’est désormais chose faite en ce deadline day du mercato estival.

Tout est bouclé

Gianluigi Donnarumma va ainsi rejoindre l’écurie mancunienne puisqu’un accord a été trouvé entre les deux clubs. Le portier italien passera sa visite médicale dans l’après-midi, et c’est le départ d’Ederson à Fenerbahçe qui a débloqué la situation. L’ancien de l’AC Milan devrait au passage devenir le portier numéro 1 de Pep Guardiola à l’Etihad.

Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé, mais selon les dernières informations parues un peu partout en Europe, le PSG exigeait 30 millions d’euros pour son gardien champion d’Europe. Une somme que les Cityzens, conscients d’être en position de force, voulaient négocier à la baisse. Quoi qu’il en soit, les Skyblues ont obtenu ce qu’ils souhaitaient et Gigio Donnarumma va découvrir un nouveau championnat.