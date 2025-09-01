Menu Rechercher
Côme : le Mexique tente le coup Andrea Belotti

Andrea Belotti sous les couleurs du Torino @Maxppp

Selon nos informations, le Mexique s’invite dans le dossier Andrea Belotti. Toujours indésirable à Côme et en fin de contrat en juin 2026, où les dirigeants cherchent à s’en séparer via un prêt ou une vente sèche, l’attaquant italien attise désormais l’intérêt de clubs hors d’Europe. Estimé à 3 millions d’euros, l’ancien international transalpin a vu plusieurs équipes prendre des renseignements durant l’été dont le promu Pise. Son profil avait été évoqué au Moyen-Orient, en Russie, en Grèce – où le Panathinaïkós le suivait – ou encore en Iran, où Persepolis s’était renseigné. Même au Portugal, Braga et Guimarães avaient coché son nom, sans qu’aucune offre concrète ne se matérialise jusqu’ici.

D’après nos indiscrétions, la Serie B, avec notamment la Sampdoria, reste attentive à sa situation, mais ces dernières heures, ce sont désormais deux écuries mexicaines qui veulent passer à l’action. Les Pumas UNAM et Monterrey, tous deux en quête d’un avant-centre capable d’apporter de l’impact et de l’expérience, songent sérieusement à offrir une nouvelle opportunité à Belotti. Une ouverture de carrière inattendue pour le joueur de 31 ans, dont l’avenir pourrait bien se dessiner de l’autre côté de l’Atlantique.

