Serie A

Serie A : Côme arrache la victoire face à la Fiorentina

Par Allan Brevi
1 min.
Moise Kean avec la Fiorentina. @Maxppp
Fiorentina 1-2 Côme

Pour le compte de la 4e journée de Serie A, la Fiorentina et Côme ont offert un match haletant, finalement remporté par les visiteurs grâce à un but d’Addai à la 90e minute. La Viola, emmenée par Moise Kean en attaque et De Gea dans les buts, avait pourtant ouvert le score très tôt grâce à Mandragora à la 6e minute. Les Florentins ont dominé la première moitié du match, multipliant les occasions sans parvenir à doubler la mise.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
8 Logo Côme Côme 7 4 +2 2 1 1 5 3
17 Logo Fiorentina Fiorentina 2 4 -3 0 2 2 3 6

Côté Côme, sous les ordres de Cesc Fàbregas, Nico Paz, Sergi Roberto ont animé le milieu de terrain tandis que Diego Carlos assurait la défense. Kempf avait égalisé à la 65e minute, donnant l’espoir aux visiteurs de repartir avec un point. Mais Addai a bouleversé le scénario dans les dernières secondes, offrant un succès précieux et inattendu à Côme face à une Fiorentina frustrée de laisser filer la victoire si tard dans le match.

Pub. le - MAJ le
