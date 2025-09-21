Serie A : Côme arrache la victoire face à la Fiorentina
Pour le compte de la 4e journée de Serie A, la Fiorentina et Côme ont offert un match haletant, finalement remporté par les visiteurs grâce à un but d’Addai à la 90e minute. La Viola, emmenée par Moise Kean en attaque et De Gea dans les buts, avait pourtant ouvert le score très tôt grâce à Mandragora à la 6e minute. Les Florentins ont dominé la première moitié du match, multipliant les occasions sans parvenir à doubler la mise.
Côté Côme, sous les ordres de Cesc Fàbregas, Nico Paz, Sergi Roberto ont animé le milieu de terrain tandis que Diego Carlos assurait la défense. Kempf avait égalisé à la 65e minute, donnant l’espoir aux visiteurs de repartir avec un point. Mais Addai a bouleversé le scénario dans les dernières secondes, offrant un succès précieux et inattendu à Côme face à une Fiorentina frustrée de laisser filer la victoire si tard dans le match.
