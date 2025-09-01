Alexis Sanchez va revenir en Liga

Du haut de ses 36 ans, Alexis Sanchez va signer son retour en Liga, lui qui avait évolué au FC Barcelone entre 2011 et 2014. L’attaquant chilien va ainsi rejoindre Séville, selon les informations de Marca.

La suite après cette publicité

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille va ainsi quitter l’Udinese pour prendre la direction du sud de l’Espagne, dans un deal dont les modalités n’ont pas encore été dévoilées. Il viendra remplacer Dodi Lukebakio, qui va lui s’engager avec Benfica.